Dertigers laten clubleven van vroeger herrijzen met mega retro party in Hamme Koen Baten

22 augustus 2019

15u04 8 Hamme Tom Maes (36) en Thomas Van Hoof, twee Antwerpenaren, komen op 7 september naar Hamme met een uniek concept. De twee mannen organiseren een Mega Retro Party met verwijzingen naar de grootste clubs van vroeger. De eerste show startte in april 2019 en was een groot succes. Sindsdien stijgt de vraag bij de oudere generatie om de clubs opnieuw te laten herleven. “In het decor zitten zelf unieke stukken van Zillion die we hebben opgekocht", aldus Tom En Thomas.

Zillion, BBC, Cherry Moon, het zijn nog maar enkele van de grote clubs in heel Vlaanderen die het duo opnieuw tot leven roept in hun concept. Ze richten een pop-up club op voor één nacht met tal van invloeden uit de tijden van de jaren 90, wanneer de clubs op hun hoogtepunt waren. “Vandaag de dag is bijna elke grote club dicht, en we horen al vele jaren dat dit voor sommige mensen toch wel bijzonder jammer is", klinkt het.

De twee vrienden bedachten daarom het concept om in heel Vlaanderen rond te trekken en de clubs weer even tot leven te brengen. “De oudere generatie is hier echt wel vragende partij voor en dat merken we. Ze reageren bijzonder enthousiast op het feit dat wij de clubs terug brengen en zorgen voor een Retro festival", klinkt het. Het decor heeft invloeden van de jaren 90, maar zijn ook wat eigentijds ingekleed. “Op de originele stukken van de Zillion, de grootste discotheek van België, zijn we wel bijzonder trots", klinkt het.

Niet alleen het decor van die tijd wordt weer van onder het stof gehaald. Ook de resident DJ’s, die elk weekend speelden in de clubs zijn present tijdens de Mega Retro Party. “In Hamme kunnen we ook rekenen op Yves Deruyter van Cherry Moon, Jan Vervloet, Olivier Pieters en nog heel wat namen, waardoor we er zeker van zijn dat er weer heel wat feestvierders zullen afzakken", klinkt het. Hamme is de derde locatie waar Tom en Thomas halt houden na Mechelen en Oudenaarde. “Daar was het al een groot succes", klink het tevreden

Tom zelf heeft het einde van die periode nog meegemaakt en weet wat het toen was. “Dat leefde enorm, en dat brengen we nu even terug en wordt geapprecieerd", klinkt het. In Hamme worden er op 7 september duizend feestvierders verwacht. Het concept trekt daarna nog verder door Vlaanderen. “We hopen dat we nog verder kunnen groeien en nog meer volk aantrekken om de Mega Retro fuif te beleven", klinkt het.

Tickets voor het event zijn nog steeds beschikbaar. Deze kan je kopen via www.megaretro.be