Dertiger maandag voor rechtbank voor meermaals overtreden coronamaatregelen Koen Baten

24 april 2020

17u50 1 Hamme Een 35-jarige man uit Hamme zal zich maandag in de rechtbank in Dendermonde moeten verantwoorden nadat hij meermaals de coronamaatregelen negeerde. De feiten kwamen aan het licht toen een man een lokaal van een carnavalsvereniging binnen ging.

De feiten dateren al van afgelopen zondag. Een politiepatrouille merkte toen op dat een 41-jarige man uit Hamme het lokaal van een carnavalsvereniging binnen stapte. De man verklaarde dat hij per sms was uitgenodigd om daar samen te komen met de dertiger.

Ook hij werd in het lokaal aangetroffen. De man was al eerder geverbaliseerd voor het overtreden van de regels. Op 15 maart was hij ook aanwezig in het carnavalslokaal, klaar om een feestje te organiseren.

De man werd nu gedagvaard in snelrecht wegens het herhaaldelijk niet-naleven van het samenscholingsverbod en het niet-naleven van het verbod om zich niet op de openbare weg of openbare plaats te bevinden. Maandag zal hij zich hier voor moeten verantwoorden.

De 41-jarige man uit Hamme, die ook in het lokaal was, kreeg een minnelijke schikking van 250 euro.