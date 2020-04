Dertiger die tot tweemaal toe betrapt werd in carnavalslokaal riskeert boete van 4.000 euro Koen Baten

27 april 2020

12u57 5 Hamme Kevin V.C. (35) uit Hamme moest zich vandaag verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde nadat hij tot tweemaal toe betrapt werd in het carnavalslokaal ‘Vermaak Onder Ons’ in Hamme. De eerste keer wilde hij er een feestje organiseren. Op 19 april had hij er een vriend uitgenodigd om een pint te komen drinken.

V.C. beging de eerste overtreding op 15 maart. De dertiger was toen samen met vijf anderen aanwezig in het carnavalslokaal in de Buntstraat in Hamme. Hij was toen alles in gereedheid aan het brengen om een verjaardagsfeestje organiseren. Ruim een maand later werd hij opnieuw betrapt in het lokaal. Toen had hij een vriend een sms gestuurd met de vraag om een pintje te komen drinken. De veertiger kreeg toen een geldboete. De 35-jarige man kreeg een dagvaarding omdat het al de tweede keer was. Op bevel van de burgemeester werd het pand op 22 april onmiddellijk gesloten omdat er al meermaals inbreuken werden vastgesteld.

Vandaag stond de man terecht voor deze feiten. Hij was een van de vijf verantwoordelijken die een sleutel had van het lokaal. De politie viel de eerste keer binnen toen ze bezig waren met het opblazen van ballonnen en de zaal aan het versieren waren. “Ik was daar alleen aanwezig omdat ik in het lokaal binnen kan", verdedigde V.C. zich. “Ik had niets te maken met het feestje zelf. Toen de politie ter plaatse kwam was ik aan het afwassen. Er werd mij zelf verteld dat het feestje geen probleem was omdat het allemaal bloedverwanten waren.”

Op 19 april werd er opnieuw beweging opgemerkt in het lokaal. De Hammenaar had dit keer een bericht gestuurd naar een vriend om een pint te komen drinken. Toen de veertiger aanbelde en V.C. de deur opende, stond ook de politie paraat aan de deur. “Er was helemaal niemand op dat moment, ik was daar alleen en gewoon de zaal aan het kuisen toen er aangebeld werd", verweerde hij zich.

Voor openbaar aanklager Marianne Bovyn was het overduidelijk dat de beklaagde zich niet hield aan het sluitingsverbod. “Hij was verwittigd na de eerste keer dat hij betrapt werd. Toch ging de man opnieuw in de fout en negeerde hij de regels. We willen met het parket geen mensen gaan pesten, maar als we privéfeestjes gaan toelaten waardoor het virus zich kan verspreiden zijn we niet goed bezig. De privébelangen zijn ondergeschikt aan de volksgezondheid. Mensen zoals V.C. die tot twee keer toe betrapt worden, krijgen dan een dagvaarding voor de rechtbank", klinkt het.

Voor beide inbreuken riskeert Kevin V.C. een boete van 4.000 euro. Deze worden dan wel nog eens vermenigvuldigd met de gerechtelijke opcentiemen. De beklaagde zelf verscheen zonder advocaat en vroeg om de geldboete om te zetten in een werkstraf. Het vonnis volgt op 11 mei.