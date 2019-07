Defecte verkeerslichten door stroompanne veroorzaken aanrijding aan druk kruispunt Koen Baten

24 juli 2019

17u40 0 Hamme In Hamme is woensdagnamiddag een stroompanne ontstaan waardoor ook de verkeerslichten op de grote kruispunten aan de N41 niet werkten. Aan het kruispunt van de Biezestraat en de N41 leidde dit tot een ongeval waarbij twee voertuigen betrokken waren.

Vermoedelijk was één van de bestuurders afgeleid door de situatie en kwam het tot een aanrijding. De schade aan de voertuigen was groot. Er kwam ook olie op de rijbaan waardoor de brandweer ter plaatse moest komen om het wegdek te reinigen. Door de aanrijding zijn er problemen met het verkeer.

Fluvius is op dit moment ter plaatse om de stroompanne te herstellen en de lichten weer in werking te krijgen. De exacte oorzaak is op dit moment nog niet bekend.