Exclusief voor abonnees De eerste zomer van Sinda (49) en Chloe (21) in De Bierhoeve: “Zonder steun van overheid hadden we nooit kunnen overleven” Koen Baten

08 juli 2020

09u28 0 Hamme Een nieuwe zaak beginnen en net dan geconfronteerd worden met een virus dat voor één van de grootste crisissen ooit zorgt. In onze nieuwe Een nieuwe zaak beginnen en net dan geconfronteerd worden met een virus dat voor één van de grootste crisissen ooit zorgt. In onze nieuwe zomerreeks ‘De eerste zomer van’ gaan we deze week in regio Dendermonde op zoek naar zaken die nog geen jaar open zijn, de coronacrisis overleefden en nu voor een eerste zomer staan. Sinda en Chloe hadden enkele maanden voor de crisis De Bierhoeve op de Kaaldries in Hamme geopend, maar moesten noodgedwongen sluiten. “Dat was een enorm stressvolle periode voor ons”, klinkt het.

De zaak van Sinda Heymans (49) en Chloe Peelman (21), moeder en dochter, is intussen alweer een tijdje open, maar de afgelopen drie maanden waren ze er niet helemaal gerust in dat alles goed zou komen met hun zaak. “We kregen eerst te horen dat we een drietal weken moesten sluiten. Dat was voor ons positief en we dachten dan meteen wat vernieuwingen door te voeren. Maar toen we hoorden dat drie weken plots drie maanden werden, sloeg de stress ons wel om het hart.”

