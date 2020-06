Dan toch optredens in Rotahoeve deze zomer: “Alle concerten gaan door in binnentuin, waar voldoende ruimte is” Koen Baten

25 juni 2020

14u21 0 Hamme Goed nieuws voor de cultuurliefhebbers uit Hamme en omstreken. Door het coronavirus waren er geen optredens mogelijk tot voor kort, maar Frank van Erum van Rotahoeve heeft zijn nek uitgestoken om toch nog optredens te organiseren. Deze gaan door in open lucht en er mogen maximum 200 personen aanwezig zijn. “Het doet deugd om na zoveel maanden toch nog iets te kunnen organiseren”, aldus Frank.

Na drie maanden lang stil te zitten en niets doen is de voormalig thuis-acteur enorm blij dat hij terug van start kan gaan met zijn Rotahoeve. Weliswaar in een ander kleedje dan normaal, maar voor Frank Van Erum was het broodnodig, net als voor de zangers. “Ik zat in een heel zware dip omdat ik niets meer kon doen de afgelopen maanden”, klinkt het. “Het was een enorm gemis dat ik niet meer kon doen wat ik graag deed en dat ik geen artiesten meer kon ontvangen. Het mocht echt niet veel langer meer duren.”

Tegelijk wil Frank ook de artiesten een nieuwe kans geven om zelf ook terug hun muziek te spelen. “Ook voor hen was het een enorme moeilijke periode, waarin ze drie maanden lang geen enkel optreden hebben gegeven en alles moesten afgelasten”, klinkt het. “Toen ik met het voorstel kwam om toch iets te organiseren, reageerde iedereen bijzonder enthousiast.”

Zes concerten

Uiteraard werd er rekening gehouden met de nodige maatregelen en de regels die er nog gelden. “Alles gaat buiten door, in de binnentuin. We hebben er wel voor gezorgd dat iedereen droog zal zitten onder een zeil mocht het regenen of iets slechter weer zijn”, aldus Frank. De aanwezigheid van de gasten is ook beperkt tot 200 en er zal enkel bediening zijn aan tafel zelf. “Aanwezigen komen dus niet naar de toog zodat er zo weinig mogelijk beweging is.”

Om alles te kunnen bolwerken heeft Frank ook extra personeel aangeworven. Er zijn mondmaskers voorzien en ook handgel zal aanwezig zijn. “Alle artiesten hebben ook mee hun input mogen geven over hoe we dit alles zouden organiseren. Daar ben ik heel dankbaar voor, want er zijn zeer goede ideeën uitgekomen en we zijn er helemaal klaar voor”, aldus Frank.

In totaal zullen er deze zomer zes concerten gegeven worden. De aftrap wordt gegeven op 10 juli met Gene Thomas. Daarnaast staan ook nog Loes Van den Heuvel, Wim Soutaer, Barbara Dex, Luc Steeno en Gunther Neefs op het programma. Van Erum zelf zal de gasten en de show verzorgen. De concerten starten ook telkens om 20 uur, de deuren gaan open om 18.30 uur. “Ik kijk er enorm naar uit om iedereen weer te ontvangen en er een leuke zomer van te maken”, besluit Frank.

Meer info op www.rotahoeve.be.