Cultureel centrum zorgt voor livestream voor alle woonzorgcentra in Waasland tijdens optreden Along Comes Mary Koen Baten

20 september 2019

15u42 0 Hamme Het cultureel centrum Jan Tervaert in Hamme komt op 26 september met een unieke livestream voor heel het Waasland. Die dag staat om 14.00 uur ‘s middags Along Comes Mary op het programma, een optreden over de expo58 van toen. “Die dag filmen we ook live zodat verschillende woonzorgcentra het optreden kunnen meevolgen van op locatie", zegt directeur Pat Vanderhaeghe.

Het is een uniek concept voor het cultureel centrum, en zij zijn heel blij dat ze dit kunnen organiseren. “Minder mobiele senioren kunnen op deze manier ook mee genieten van deze geweldige show", klinkt het. De livestream zal uitgezonden worden in WZC Het Lindehof in Belsele, Craeyenhof in Zwijndrecht, Meulenbroek in Hamme, De Reiger in Temse, Ter Durme in Lokeren en Hof Van Eksaarde in Lokeren. “Alle bewoners kunnen gratis meegenieten van deze livestream. Ook hun familieleden zijn meer dan welkom om er van te genieten", klinkt het. “We willen er een unieke muzikale beleving van maken.”

Voor deze livestream kan het cultureel centrum rekenen op Cultuurconnect en WACCO. “Uiteraard zijn we als CC Jan Tervaert maar wat blij als ‘moederhuis’ te kunnen dienen voor dit concert; in één klap tellen we een ruim duizendkoppig publiek. Misschien is dit wel de toekomst voor wie minder mobiel is en toch culturele evenementen wil bijwonen", besluit Vanderhaeghe.