COVID-besmettingen in Hamme schieten de hoogte in: Al 29 besmettingen vastgesteld Koen Baten

10 september 2020

09u13 0 Hamme De lokale veiligheidscel stelt in Hamme sinds 1 september een aanzienlijke stijging vast in het aantal covid-positieven in de gemeente. Eerder deze week raakte al bekend dat er 19 besmettingen waren, waaronder enkele leerlingen die naar school gingen. Dat aantal besmettingen is nu opgelopen naar 29.

“De cijfers zijn op dit moment niet rooskleurig, maar nieuwe bijkomende of strengere maatregelen zijn op dit moment niet nodig", zegt burgemeester Herman Vijt (CD&V). “De besmettingen bevinden zich vooral in familieverband, en zijn intussen allemaal in kaart gebracht", klinkt het.

Ook het agentschap Zorg en Gezondheid en de diensten van de Oost-Vlaamse gouverneur zijn op de hoogte gebracht. De situatie zal nauwkeurig opgevolgd worden. Met deze cijfers is de alarmdrempel stevig overschreden in de gemeente.

De gemeente roept nogmaals al hun inwoners op om de 6 gouden regels strikt op te volgen:

- Respecteer de hygiëneregels.

- Houd 1,5 meter afstand.

- Draag mondmaskers op alle verplichte en drukke plaatsen.

- Wees aandachtig voor de risicogroepen.

- Beperk je nauwe contacten tot je bubbel.

- Spreek zoveel mogelijk af in openlucht.