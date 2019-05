Concert voor kom op tegen kanker levert meer dan 3.000 euro op Koen Baten

22 mei 2019

Op 15 mei ging er in het cultureel centrum Jan Tervaert in Hamme een concert door voor ‘Kom op Tegen Kanker’. Initiatiefneemster Ginette Barrie organiseerde het concert voor de tweede maal. Onder andere optredens van Misses big Stuff stonden er op het programma. De opbrengst van het concert gaat integraal naar het goede doel. In totaal kon er een bedrag van 3.700 euro ingezameld worden. De cheque werd overhandigd aan Tycho Verbelen van Kom Op Tegen Kanker.