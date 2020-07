Cinema in feestzaal Vier Gekroonden mag niet meer doorgaan na nieuw ministerieel besluit Koen Baten

29 juli 2020

17u25 0 Hamme Uitbater Sammy Bruggeman van de Vier Gekroonden in Moerzeke heeft maar kort kunnen genieten van zijn cinema Moes. De uitbater had zijn feestzaal omgebouwd tot een cinema voor maximum dertig personen, maar mag nu deze activiteit niet meer uitvoeren tot september omwille van een ministerieel besluit. “Ze zeggen dat ik een evenement organiseer in mijn feestzaal, maar ik heb wel alles laten herkeuren om dit te kunnen doen", klinkt het.

Vorige week werd de aftrap van de cinema nog gegeven in de zaal achter zijn café met een verrassing van formaat. Na de film ‘Back to the future' kon iedereen instappen in een replica van de Delorean die voor de deur stond van zijn zaak. Vandaag kreeg de man echter minder goed nieuws en moet hij zijn voorstellingen al minstens afgelasten tot september. “Het is bijzonder jammer want ik heb heel veel energie gestoken in dit idee en goed rekening gehouden met de veiligheid", zegt Sammy.

“Het is hier zelf veiliger dan een echte cinema als je het mij vraagt. Het was een erg goed idee, en het is bijzonder jammer dat het niet meer mag doorgaan voorlopig, maar ik laat me zeker niet tegenhouden”, besluit de uitbater.