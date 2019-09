Christel Vanhoyweghen uit CD&V fractie gezet omwille van voorzitterschap bij spoor 2 Koen Baten

12 september 2019

09u47 3 Hamme Bij de start van de gemeenteraad in Hamme gisterenavond heeft burgemeester Herman Vijt een brief voorgelezen met de mededeling dat Christel vanhoyweghen niet langer deel zal uitmaken van de CD&V-fractie en de coalitie met N-VA en sp.a. Vanhoyweghen is ook voorzitter van Spoor 2, dat geen politieke vertegenwoordiging in hun organisatie wil.

“Spoor 2 kiest er voor om de politieke vertegenwoordiging te weren. De combinatie als voorzitter en gemeenteraadslid binnen de meerderheidsfractie is dus niet mogelijk omdat er tegenstrijdige belangen verdedigd worden”, aldus Vijt. “Wij hebben dan ook beslist dat Christel vanaf vandaag geen deel meer uitmaakt van onze fractie en geen lid meer is van de voltallige meerderheid", klinkt het. Vanoyweghen gaat dus voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid verder tijdens de gemeenteraad.

Met het voorlezen van de brief bij de start van de gemeenteraad werd oppositiepartij Open VLD een beetje buiten spel gezet. Zij hadden op het einde van de gemeenteraad een vraag over spoor 2 en over het vertrouwen van het bedrijf. “We wilden graag te weten komen of er nog vertrouwen is in spoor 2, nu elke politie vertegenwoordiging weg is. Wij zijn bekommert om de toekomst er van na enkele interne beslissingen waar toch vragen bij kunnen gesteld worden", klinkt het.