Chiromeisjes krijgen nieuwe stookplaats tegen begin van de winter Koen Baten

15 juli 2019

14u45 6 Hamme De Chiromeisjes op de terreinen aan de Groenstraat in Moerzeke krijgen tegen de winter van 2019 een volledig nieuwe stookplaats. Het gemeentebestuur heeft een budget voorzien om de werken nog dit jaar uit te voeren. “Wij willen de jeugdbeweging niet nog een jaar langer in de kou laten zitten, vandaar dat we spoed zetten achter de werken”, aldus schepen van Jeugd Lotte Peeters (N-VA).

De stookplaats is al een hele tijd aan vernieuwing toe omdat ze niet meer naar behoren werkte. De lokalen kunnen op koude dagen niet voldoende opgewarmd worden. “Daarom hebben wij een budget voorzien van 42.388,32 euro om de stookplaats zo snel mogelijk te renoveren”, klinkt het. De werken zullen ook al vrij snel starten, om te voorkomen dat de jongeren nog langer in de kou moeten zitten. “Ik heb er voor gezorgd dat we in september al van start kunnen gaan. Hoe lang de werken exact zullen duren is niet bekend, maar het zal zeker voor de winter van dit jaar afgerond zijn”, klinkt het. Bij de jeugdbeweging reageren ze tevreden op het nieuws van de renovatie.