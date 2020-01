Chauffeur die vluchtmisdrijf pleegde nadat hij geparkeerd voertuig aanreed gevat Koen Baten

14 januari 2020

17u13 0 Hamme De bestuurder die in de nacht van maandag op zondag een geparkeerde wagen aanreed in de Hebbestraat in Moerzeke is gevat, dat laten de eigenaars van de wagen weten. De bestuurder bekende de feiten aan de politie. Waarom hij op de vlucht sloeg is niet duidelijk.

Het ongeval gebeurde rond 00.30 uur zondagnacht in de Hebbestraat. Aan volle snelheid reed hij in op de geparkeerde wagen. Vermoedelijk kwam de bestuurder van cafébezoek, maar of hij onder invloed was is niet duidelijk. De eigenaars van het voertuig zijn alvast heel tevreden. “Onze wagen is waarschijnlijk een totaalverlies, maar het is goed dat de dader gepakt is. Zo kan alles met de verzekeringen geregeld worden en dat is voor ons toch belangrijk. Wij zijn blij met het werk dat de politie geleverd heeft", klinkt het.