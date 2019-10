Carolien ontdekt manier om haar zoon af te helpen van woedeaanvallen, en wil haar kennis nu ook delen met andere ouders Koen Baten

25 oktober 2019

11u28 0 Hamme Sinan Donmez (9), de zoon van Carolien Flecijn, kampte op tweejarige leeftijd met hevige woede- en autismeaanvallen. Carolien ging bij allerhande specialisten hulp zoeken, maar niets hielp, tot ze op een dag het boek ‘Het Fluisterkind’ tegenkwam. Ze leerde over de ‘Present Child-methode’ en paste die toe. Nu is Sinan één van de meest sociale kinderen, en ook de aanvallen blijven achterwege. “Ik wil mijn kennis nu doorgeven aan andere ouders die hetzelfde probleem hebben”, vertelt Carolien.

Voor Carolien Flecijn is dit het ideale moment om haar verhaal te vertellen. Rode Neuzen dag focust dit jaar onder andere op psychische problemen, en dat is ook waar haar zoon mee te maken had. Hij wilde niet spreken en sloeg zijn hoofd tot bloedens toe tegen de muur. Zijn ouders merkten dat hij hulp nodig had. “Medicatie wilden we absoluut vermijden dus gingen we bij verschillende psychiaters en psychologen aankloppen, maar dit bleek niet te helpen”, klinkt het.

Het koppel zat met de handen in het haar. Tot Carolien op een dag het boek ‘Het Fluisterkind’ tegenkwam, dat ze op één dag had uitgelezen. “Daaruit werd duidelijk dat er niet direct iets mis was met het kind, maar dat het om mij draaide en een situatie waar vroeger nooit een oplossing is voor gekomen”, vertelt Carolien. “Ik kwam dan bij mijn situatie van vroeger uit, die niet zo rooskleurig was en blijkbaar geef je dit door aan je eigen kind. Dit is dan de zogeheten ‘Present Child-methode’.”

Aan problemen werken

Door aan haar problemen te werken, ging het ook steeds beter met Sinan. “Hij begon met ons te praten en zijn woedeaanvallen gingen er sterk op achteruit”, zegt Carolien. “Hij bloeide volledig open. Op dit moment is hij negen jaar en is hij één van de meest sociale kinderen in de klas en heel zelfstandig. Kwaad is hij bijna nooit meer, de verandering is echt opmerkelijk.”

Van uit haar eigen ervaringen wil Carolien nu ook andere ouders begeleiden. Ze volgde een opleiding tot kindertolk en past haar eigen ervaring nu toe op de ouders die hetzelfde probleem hebben. “Het is bewust alleen de ouders die ik ontvang. Met de kinderen spreek ik niet, omdat het probleem vaak bij de ouders ligt. De therapie die ik nu geef is om onszelf te leren zijn en te durven spreken voor uw kind en de relatie te verbeteren. Wat wij onderdrukken laten zij zien, en daar geef ik een oplossing voor", klinkt het.

Eigen versie ontwikkelt

Carolien heeft haar eigen versie van de Present Child-methode ontwikkelt. “Ik laat de ouders ontspannen door te zingen en te mediteren. Ik kreeg al heel wat positieve reacties en het is een cadeau voor de kinderen, die zich daardoor veel beter zullen voelen. Een behandeling duurt drie tot zes maanden, maar is vooral bedoeld om de mensen te helpen”, besluit Carolien. Wie meer info wil, kan contact opnemen voor een kennismakingsgesprek via www.hooggevoeligecoachenkindertolk.be/

