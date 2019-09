Carnavalsvereniging Schiefrechtendeur neemt organisatie Kouterkermis op zich: “Willen dit niet ten onder laten gaan” Koen Baten

14u47 0 Hamme Het had niet veel gescheeld of de Kouterkermis op vrijdag 6 september had niet meer bestaan. Carnavalsgroep Schiefrechtendeur neemt de organisatie over van de vorige groep, die de handdoek in de ring had gegooid wegens te veel werk en te weinig vrijwilligers. “We willen de Kouterkermis niet ten onder laten gaan”, klinkt het bij Schiefrechtendeur.

De beslissing van de organisatie om er mee te stoppen kwam enkele maanden geleden en weekte heel wat reacties los. Ook bij carnavalsgroep Schiefrechtendeur werd er volop over gepraat. “Na enkele vergaderingen en goede gesprekken hebben we een stemming gehouden in onze groep en was het merendeel voorstander om de organisatie over te nemen”, klinkt het. “We zijn hier zeker niet over één nacht ijs gegaan, maar we hebben besloten om de kouterkermis een tweede leven te geven.”

De succesformule blijft grotendeels behouden. De groep wil de kermis wel beter uitspelen. “We willen meer teruggaan naar de typische markt van vroeger. De kermis hierbij betrekken, is ideaal. Zo zijn er ook ‘s avonds activiteiten voor de kinderen. Het volkse terughalen, is de bedoeling bij de Kouterkermis”, klinkt het.

Positieve reacties

De groep pakt uit met volksspelen en zorgt ook voor een fanfare die de massa moet meekrijgen. “Het grote probleem bij de vorige organisatie was het aantal vrijwilligers. In onze groep zijn we met 40 personen, en dan kan je al eens iets doen. Het oude comité heeft ons wel nog bijgestaan en alle gegevens doorgespeeld van de vorige jaren, wat ons zeker geholpen heeft en waar we hen ook voor willen bedanken.”

De kouterkermis begint vrijdag om 14 uur, vanaf dan is iedereen welkom aan de Oude Maalderij in Moerzeke. Vanaf 17 uur vind de avondmarkt plaats. Om 19 uur zijn er ook nog tal van optredens. “We kunnen hierbij onder meer rekenen op Mighty Jay, een coverband uit Hamme, en Jennifer Berton van The Voice. Ook Antoon De Traktor Troubadour komt langs.”

De carnavalsvereniging kreeg ondertussen heel wat positieve reacties. “Dat deed ons wel deugd en geeft ons zin om er in te vliegen. Het is toch de bedoeling om de Kouterkermis meerdere jaren verder te zetten en niet te laten sterven. We willen het alle kansen geven om te groeien. We hopen natuurlijk dat we vrijdag goed weer hebben en veel volk mogen ontvangen”, besluit de groep.