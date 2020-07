Carnavalscomité houdt traditie in ere en bezoekt, met maanden vertraging, woonzorgcentrum om bloemetje af te geven Koen Baten

05 juli 2020

10u39 0 Moerzeke Het carnavalscomité van Moerzeke en Kastel heeft afgelopen weekend een bezoek gebracht aan het woonzorgcentrum in Moerzeke. Het is een jarenlange traditie om dit te doen tijdens het carnavalsweekend, maar omdat bezoek aan het woonzorgcentrum dan al verboden was, werd dit uitgesteld.

Het comité besliste echter om zoveel maanden na carnaval het bezoek toch nog te laten doorgaan. Ook de prinsengilde was aanwezig om de bewoners en het personeel een groot applaus te geven, en dat ging ook gepaard met een leuk streepje muziek. “We hebben ook een bloemetje afgegeven aan alle bewoners om deze toch nog steeds rare tijden een beetje dragelijker te maken”, zegt Andries De Corte.

“We zijn blij dat we dit bezoek toch nog hebben kunnen doen, want we vonden dat we ondanks de omstandigheden toch iets moesten doen”, klinkt het.