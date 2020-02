Carnaval Moerzeke gaat door mits enkele maatregelen Koen Baten

23 februari 2020

11u20 90 Hamme De carnavalstocht vanmiddag in Moerzeke gaat gewoon door en wordt niet afgelast. Dat hebben de veiligheidsdiensten en de burgemeester beslist. Er worden wel enkele maatregelen doorgevoerd om de veiligheid te garanderen. “Elementen die omhoog kunnen gaan mogen niet gebruikt worden", zegt burgemeester Herman Vijt.

Geen afschaffing of geen verkort parcours in Moerzeke, maar toch zijn er enkele maatregelen genomen om de veiligheid te garanderen. Carnavalisten mogen niet hoger staan dan twee meter. En zwevende elementen of bewegende elementen mogen niet gebruikt worden. “Het parcours gaat wel gewoon door zoals het nu bestaat”, aldus Vijt.

De stoet vertrekt nog steeds om 14 uur. Enkele groepen zouden op dit moment nog twijfelen of ze effectief gaan meelopen in de stoet, omdat ze schrik hebben dat hun wagens te veel schade kunnen oplopen.