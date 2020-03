Carnaval Hamme definitief afgeschaft dit jaar: Ook geen prinsenverkiezing waardoor huidige prinses volgend jaar aangesteld blijft Koen Baten

20 maart 2020

14u34 38 Hamme Wat al een tijdje in de lucht hing, wordt nu ook bevestigd. Dit jaar zal er geen carnaval gevierd worden. Dit weekend stonden in Hamme normaal de 64ste Wuitensfeesten gepland, maar het coronavirus en de huidige maatregelen strooiden roet in het eten.

Er werd de afgelopen week heel wat overlegd en gepland om te kijken of de Wuitensfeesten dit jaar nog konden doorgaan op een andere datum. Hiervoor moesten heel wat puzzelstukken passen. “De bedoeling was om alles enkele weken uit te stellen, maar het is nu wel duidelijk dat de crisis veel groter is en veel meer impact heeft dan we ooit dachten”, aldus het comité. “Er werd nog even gesproken over september, maar voor de grote groepen is dit onhaalbaar.”

Daarom zal er dit jaar geen carnaval zijn in de gemeente, wat voor velen een stevige aderlating is. Hamme beschikt over heel wat professionele groepen, die zorgen elk jaar voor een fantastische en prachtige stoet. De groepen zijn dan ook graag gezien in de wijde omtrek. “Voor de grote groepen is er echter een keerzijde aan die medaille. Ze moeten heel veel mensen en middelen inzetten om hun wagens te kunnen maken”, aldus Pieter Maes. “Door enkele voorjaarsstormen en de huidige crisis hebben veel wagens nog niet kunnen uitrijden, wat een serieuze slag geeft in het financiële gebeuren van de groepen. Daarom stellen we alles een jaar uit."

Prijzengeld wordt verdeeld

Het comité laat hun groepen echter niet in de kou staan. Alle prijzengelden zullen verdeeld worden onder de groepen om hen te steunen in deze moeilijke tijden. Er zullen ook geen verkiezingen plaats vinden. “Dit zou niet fair zijn ten opzichte van prinses Ananas”, zegt het comité. “We hebben daarom beslist dat zij volgend jaar tijdens Hamme carnaval nog plaats mag nemen op de hoogste troon en drie dagen lang mag regeren over carnaval.” Om dit jaar toch nog een beetje carnavalssfeer te brengen, zal het comité wel een fuif organiseren de week voor Kerstmis.

Het comité heeft bijzonder lang nagedacht over deze moeilijke beslissing, maar er zat niets anders op. “Wij willen vanuit het comité alle inwoners van Hamme een goede gezondheid wensen en wij garanderen iedereen dat we de schade van het gemiste carnavalsjaar volgend jaar zullen inhalen”, besluit Maes.