Cafégangers vieren 40 jaar café Sint-Antonius, en meteen ook 65ste verjaardag van uitbaatster Marie-Anne Koen Baten

27 mei 2019

11u17 17 Hamme Al 40 jaar lang houdt Marie-Anne Van den Stock café Sint-Antonius open op Sint-Anna in Hamme. Met democratische bierprijzen en heel wat lokale verenigingen zit de zaak nog dikwijls goed gevuld. De stamgasten en al die verenigingen vonden het hoog tijd om Marie-Anne eens in de bloemetjes te zetten en te bedanken met een groot feest. Meteen deden ze er nog een extra feestje bovenop nu ze 65 jaar is geworden. “Ik ga door zolang mijn lichaam mee kan gaan”, zegt Marie-Anne.

Marie-Anne was zichtbaar geëmotioneerd door het gebaar van al haar stamgasten. Een groot podium, een reuzebarbecue, en een afterparty in het zaaltje aan haar café zorgden afgelopen weekend voor een feest tot in de vroege uurtjes. In 1979 startte ze het café samen met haar man die ze daar leerde kennen. Sindsdien deed ze het met alle liefde, en nu kan ze dit maar moeilijk loslaten. Eduard Peelman (75), haar partner, zei het café enkele jaren geleden al vaarwel. “Nog minstens vijf jaar wil ik al mijn klanten hier bedienen en daarna zie ik wel wat ik doe”, zegt de cafébazin.

Vijf jaar geleden werd er voor de zestigste verjaardag van Marie-Anne ook al een feest in het café georganiseerd, maar dat was op kleinere schaal. Dit weekend werd de straat helemaal afgesloten, en was het plein in Sint-Anna even helemaal het decor voor Marie-Anne. “Ik was zeer emotioneel door het feest. Het deed mij geweldig veel plezier en het was fantastisch om dit met al mijn klanten te kunnen meemaken.”

Lage bierprijs

Marie-Anne is ook één van de weinige cafébazinnen die de prijs van het bier bijzonder laag houdt. “Een pintje kost hier slechts 1,5 euro”, klinkt het. “Ik hou die prijs bewust laag voor al die jonge mannen hier. Ik heb ze bijzonder graag en dan kan ik voor hun toch iets doen omdat zij zo graag naar hier komen.” Al die tijd bleef het café en de ziel ook onveranderd. “Mijn toog werd een keer aangepast, maar voor de rest is het hier nog het aloude interieur, inclusief mezelf”, lacht Marie-Anne.

Ook de klanten zelf zijn bijzonder enthousiast over het café. “Zoals haar kan je er geen twee vinden, ze is er één uit de duizend, en dat mag echt vermeld worden”, aldus één van haar klanten. De ‘Morza’ crew, kwam met het idee om dit feest te organiseren. “Wij komen hier meerdere keren per week. We mogen haar alles vragen en zetten regelmatig het kot op stelten”, zegt Stijn Van Hecke. “Het was nu onze beurt om haar eens te bedanken voor alles wat ze doet voor ons. We wilden iets kleinschalig organiseren, maar het is nogal groot uitgedraaid", lacht Stijn. “Marie-Anne is een supervrouw en wij hopen haar nog vele jaren hier te hebben, dat we ze toch nog enkele jaren kunnen plagen met de hele groep.”