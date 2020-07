Café-uitbater verrast klanten na eerste filmvoorstelling met unieke nagemaakte ‘Delorean’ van Back To The Future Koen Baten

24 juli 2020

23u03 0 Moerzeke Sammy Bruggeman van feestzaal De Vier Gekroonden heeft zijn klanten deze avond een verrassing van formaat bezorgd. Eerder deze week raakte bekend dat hij een cinema opstartte in zijn feestzaal. De eerste film die gespeeld werd was ‘Back To The Future' en daarom had Sammy er niets beter op gevonden dan een unieke nagemaakte ‘Delorean’ naar Moerzeke te halen om de aanwezigen te verrassen. “Iedereen had er met volle teugen van genoten en dat was voor mij het belangrijkste", klinkt het.



De bezoekers aan de cinema wisten op voorhand nog niets van de verrassing die Sammy voorzien had. De wagen werd geplaatst voor de zaak terwijl de film al bezig was zodat ze hem zouden zien toen ze buiten kwamen. Steve Entwistle uit Knokke-Heist handelde in ‘Deloreans' en besloot 12 jaar geleden om zelf dit project op te starten. “Ik wou eens zot doen en besloot om de wagen volledig na te maken zoals diegene in de film", zegt Steve. “Ik heb hiervoor samengewerkt met Universal en er zitten originele stukken in van de wagen uit de film. Ook de acteurs hebben zelf hun handtekening geplaatst in de wagen.”

Het voertuig zelf kan ook rijden, maar is uiteraard niet conform met de Belgische wetgeving. “Ik heb er vier jaar lang aan gewerkt en alles zelf gemaakt. Daarna is hij goedgekeurd door iemand die meewerkte aan de film en die was sterk onder de indruk", vertelt Steve. Sinds acht jaar verhuurd hij de wagen over heel Europa, en nu kwam hij dus ook naar Moerzeke. “Ik ben heel blij dat ik hier in geslaagd bent", zegt Sammy. “Het was een super verrassing en iedereen reageerde enthousiast en dat is alles wat ik wou”, klinkt het.