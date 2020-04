Cabaret Magiq zet in op nieuwe show Chap-O en nieuwe locatie nu huidige seizoen volledig in het water valt Koen Baten

26 april 2020

11u32 4 Hamme Na de veiligheidsraad vrijdagavond werd het voor de uitbaters van Cabaret Magiq in Hamme duidelijk dat ze geen enkele show meer voor de zomerstop kunnen laten doorgaan. Dit wil zeggen dat ze geen afscheidsshow kunnen doen in de Noordstraat, waar ze afscheid van nemen, maar direct starten met hun nieuwe show op hun nieuwe locatie op het Koning Albertplein in Hamme. “Het is jammer, maar we kunnen er helaas niets aan veranderen en laten ons hoofd niet hangen", vertelt Latif Zerouali.

De show Elegance werd stilgelegd omwille van het coronavirus en de veiligheidsmaatregelen die zijn opgelegd. Ian Hoogendorp en Latif Zerouali zitten echter niet stil en gaan met goede moed verder met een nieuwe show. Dit zal meteen gebeuren op de nieuwe locatie in Hamme. “We vieren dit jaar ook ons vijfjarig jubileum, dus het zal opnieuw een gigantisch spektakel worden", klinkt het. De titel voor de vijfde show krijgt de naam Chap-O, een verwijzing naar chapeau. De show kent ook heel wat nieuwigheden, maar ook de vaste waarden blijven zeker aanwezig. “Voor de nieuwe show werken we ook met een mannelijke danser. Ivana blijft natuurlijk aanwezig als ons boegbeeld in de show", aldus Latif.

Het vijfjarige jubileum moet een spektakel worden, en dat zal niet alleen zo zijn in de show. Ook de nieuwe locatie is een gigantische upgrade en geeft heel wat mogelijkheden. “Een van de belangrijkste nieuwe elementen op onze nieuwe locatie is de foyer. De mensen komen steeds van verder en steeds vroeger naar hier, maar konden vaak nog niet naar binnen en moesten buiten blijven wachten. De foyer zal nu voor en na de voorstelling telkens open zijn voor onze gasten", klinkt het.

Het podium is ook een pak groter en biedt veel meer mogelijkheden. Er werd ook rekening mee gehouden dat ze in de buurt van het oude station zitten en dat hebben ze ook geïntegreerd in het decor. “Een grote stoomlocomotief zal binnen rijden in het decor bij de start van de shows wat bijzonder uniek is", zegt Latif. “Elke show is nu ook een dinnershow. Vroeger was dit niet het geval, maar we merken dat de vraag hiernaar veel groter is.”

Vanaf november wanneer de nieuwe show start zal er ook een ticketbalie voorzien zijn waar mensen hun tickets kunnen kopen. “We werkten vroeger alleen online, maar er was toch nog de vraag van heel wat mensen of ze ter plaatse geen tickets konden kopen. Vandaar dat we deze ticketbalie opstarten waar je altijd terecht kan.”

Voor de nieuwe show is het cabaret ook op zoek naar danseressen. “De audities zullen dit jaar natuurlijk iets anders verlopen dan normaal. Door de huidige omstandigheden doen we online audities en moeten de dansers een filmpje insturen. Op basis daarvan zullen we beslissen wie er in de nieuwe shot zit", besluit Latif. Wie graag wil meedoen in de nieuwe show kan surfen naar hun website.