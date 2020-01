Cabaret Magiq verwelkomt nieuwe special guest tot aan einde van het seizoen Koen Baten

19 januari 2020

15u20 1 Hamme Cabaret Magiq in Hamme verwelkomt sinds begin dit jaar een nieuwe gast in hun show. Jongleur Ezra Veldman (19) is de nieuwste aanwinst en vervangt turner Matthias, die de eerste seizoenshelft specials guest was in het spektakel. “Halfweg het seizoen wisselen we telkens van special guest, omdat vaak in de tweede helft dezelfde mensen nog eens komen kijken en we hen dan iets nieuws kunnen aanbieden”, zegt Latif Zerouali van het cabaret.

De jongleur is al jarenlang bezig met zijn vak en komt uit Nederland. Hij nam deel aan ‘Holland Got Talent’ en raakte daar tot in de halve finale met zijn acts. “Enkele maanden geleden zag ik dat ze hier iemand zochten voor hun show”, vertelt Ezra. “Ik solliciteerde meteen en kreeg de kans om hier op te treden wat ik geweldig vind.”

Het is de eerste keer voor de jongeman dat hij kan optreden in een cabaret. “Meestal treed ik op in een circus of op andere locaties, dit is een heel ander genre, maar zeker heel leerrijk”, klinkt het. Naast jongleren doet de 19-jarige ook trucks met de diabolo. “Al tien jaar lang ben ik bezig met oefenen en het uitwerken van een show. De laatste vijf jaar treed ik ook effectief op.”

Voor Ezra is het cabaret een zeer unieke ervaring. Hij heeft nu al twee shows achter de rug en is heel tevreden. “Het ging heel goed en ik hoop dat dit zo blijft”, klinkt het. Ezra blijft tot aan het einde van het seizoen in mei.

Meer info vind je via www.cabaretmagiq.be.