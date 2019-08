Cabaret Magiq gestart met repetities voor spetterende nieuwe show ‘Elegance’ Koen Baten

27 augustus 2019

17u01 1 Hamme In de Noordstraat in Hamme wordt vanaf vandaag weer volop gerepeteerd voor de nieuwe cabaretshow. Het is al de vierde show die Latif Zerouali en Ian Van Hoogendorp organiseren in het unieke cabaret in Hamme. De première start op 28 september. “Met zestien verschillende choreografieën is het nieuwe stuk een waar kunstwerk”, aldus Latif en Ian.

Het zijn bijzonder spannende weken voor de danseressen en de organisatoren van het cabaret in Hamme. Binnen enkele weken start hun nieuwe show ‘Elegance’ en dat vergt heel wat oefening om alles onder de knie te krijgen. De bedenkers beloven opnieuw een spetterende show, maar willen nog niet te veel verklappen. “We kunnen wel al zeggen dat het straffer wordt dan ooit”, klinkt het. “Magie en humor blijven behouden, net zoals de acrobatie, maar die doen we nog net iets meer dan bij de vorige show. Het wordt een bijzonder hoog niveau.”

In de show zullen delen van Parijs te zien zijn, maar ook Venetië komt aan bod en heel wat andere thema’s. Nu al worden er zo’n 70-tal kostuums gemaakt voor de optredens. “Alles moet die avond perfect in de plooi vallen, het wordt een heel tactische puzzel”, zegt Latif. In totaal zijn er maar liefst zestien verschillende dansen die de danseressen moeten uitvoeren. “Hierbij moeten ze ook heel snel wisselen van kostuum, wat het zeer intens maakt. Een goede voorbereiding is dus zeker nodig.”

Wie graag de nieuwe show eens wil gaan bekijken, kan terecht op www.cabaretmagiq.be of op 052 51 73 46.