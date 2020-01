Cabaret Magiq gaat verhuizen naar nieuwe locatie in Hamme en wil spektakelwaarde nog vergroten Koen Baten

25 januari 2020

12u09 0 Hamme Goed nieuws voor de fans van Cabaret Magiq uit Hamme. Uitbaters Latif Zerouali en Ian Van Hoogendorp verhuizen na het einde van dit seizoen naar een gloednieuwe locatie en verlaten het pand in de Noordstraat. “Met de verhuis naar de nieuwe locatie kunnen we de spektakelwaarde nog meer vergroten”, zegt Latif.

De afgelopen week postten de uitbaters op hun Facebookpagina’s al verschillende foto’s om de fans van hun Cabaret te laten raden wat er zou gebeuren. De deelnemers van de show poseerden op verschillende plaatsen in Hamme. Gisterenavond werd het nieuws dan meegedeeld dat er een verhuis kwam naar een nieuwe locatie. “Vanaf het najaar gaan onze shows door op het Koning Albertplein in Hamme”, vertelt Latif trots. “We zijn ontzettend blij dat we naar die locatie kunnen gaan."

Het nieuwe gebouw geeft ook een pak meer mogelijkheden om de kleine Moulin Rouge van Hamme nog een extra upgrade te geven. “We hebben in de eerste plaats meer zitplaatsen per show, wat ons de mogelijkheid geeft om meer bezoekers te ontvangen", klinkt het. “Daarnaast, en dat is misschien nog het belangrijkste, hebben we ook heel wat meer podiumruimte”, zegt Latif. “Door het grotere podium kunnen we onze kwaliteiten ook beter benutten en het spektakel nog grootser aanpakken dan voorheen.”

Aan het concept zelf veranderen beide heren niets. Ze willen blijvend een revuespektakel tonen met internationale klasse dit samen met een verfijnde gastronomie en een uitstekende persoonlijke service. Voor Ian en Latif was de verhuis op dit moment de beste keuze. “We zijn ondertussen al aan ons vijfde seizoen bezig. De tijd gaat heel erg snel, maar we wilden onze vijfde verjaardag toch niet onopgemerkt laten voorbijgaan", klinkt het. “Voor het vijfde seizoen willen we dan ook echt uitpakken met alle toeters en bellen.”

Latif en Ian plannen hiervoor een gloednieuwe jubileumshow die ze in de zomer in elkaar zullen boksen. “In het najaar gaan we dan opnieuw in première in onze vernieuwde zaal. We willen nog niet te veel verklappen, maar we kunnen je wel garanderen dat het nog lang zal blijven nazinderen", klinkt het.