Buurtbewoners van Zogge maken krijtlijn van 1 kilometer lang doorheen de straten Koen Baten

29 augustus 2020

19u25 8 Zogge Een tiental families uit Hamme-Zogge hebben vandaag maar liefst een krijtlijn van bijna een kilometer getekend op de straat en het voetpad. Ze deden deze actie na een oproep van Dieter Coppens die de uitdaging lanceerde om de langste krijtlijn te tekenen en zo verbonden te zijn met de buren vanop een veilige afstand.

Het was Christel Vanhoyweghen die een oproep plaatste op sociale media om de buren op de been te krijgen en mee te doen aan deze actie. “Mensen samenbrengen en verbinden is nog steeds een uitdaging voor mij, ook in deze tijden, en daarom besloot ik iedereen op te roepen om mee te doen", zegt Christel.

De vrouw kreeg meteen heel wat reactie en een tiental families gingen de straat op om een krijtlijn te tekenen. “In totaal kwamen we bijna aan een kilometer. De lijn is gemeten door een landmetertoestel", zegt ze. “Het was enorm fijn om te doen en leuk om op deze manier nog eens contact te leggen met de buren.”