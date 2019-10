Buurtbewoner ziet inbrekers op dak kruipen en belt politie Koen Baten

14 oktober 2019

10u09 1 Hamme Een buurtbewoner heeft gisterenmiddag op klaarlichte dag twee inbrekers op heterdaad betrapt. Hij zag hoe twee mannen op het dak van een woning aan het kruipen waren om de woning te betreden. De politie werd onmiddellijk gebeld, maar een patrouille naar de daders leverde niets op.

De feiten gebeurden rond 16.45 uur zondagnamiddag in Hamme-Zogge. De man zag hoe de twee mannen met een ladder op de woning kropen en belde meteen de politie. Toen zij aankwamen gingen de daders op de vlucht. Er werd nog een zoektocht gehouden met steun van de politiezone Berlare-Zele, maar de daders konden niet worden aangetroffen. Sinds kort is er een BIN-Netwerk in Hamme, dit werd ook geactiveerd bij de inbraakmelding.