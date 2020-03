Burgemeester doet oproep om maatregelen nauwgezet op te volgen Koen Baten

19 maart 2020

15u19 8 Hamme De burgemeester van Hamme heeft via BE-Alert een belangrijke boodschap uitgestuurd naar de bewoners van zijn gemeente. Daarin roept hij op om alle maatregelen te respecteren. “Jong en oud moeten deze strikt navolgen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, klinkt het.

Burgemeester Herman Vijt vraagt in de boodschap met aandrang om thuis te blijven om de verspreiding in te dammen. “Er is een samenscholingsverbod en we hopen dat dat gerespecteerd wordt”, klinkt het. “Er zal hier door de politie streng op gecontroleerd worden."

De burgemeester bedankte ook al zijn bewoners in de boodschap. “Iedereen die de maatregelen opvolgt zijn we enorm dankbaar. Het is een ernstige situatie en deze regels zijn echt noodzakelijk om te volgen. Zorg zeker ook goed voor jezelf en anderen. Zorg dat niemand in eenzaamheid dreigt te geraken. Beter een goede buur dan een verre vriend is hier echt wel aan de orde”, klinkt het. “Samen kunnen we dit virus aan”, besluit hij zijn boodschap.

