Buntwegel tien dagen lang afgesloten voor dringende herstellingswerken Koen Baten

13 augustus 2020

11u14 3 Hamme Een aannemer uit Hamme is vandaag gestart met herstellingswerken aan de Buntwegel in Hamme. Het wandelpad begon eerder dit jaar al weg te zakken waardoor de gemeente tijdelijke herstellingswerken uitvoerde, maar intussen begint de weg weer te verzakken en werd een gespecialiseerde firma ingeroepen. “Om alles vlot te laten verlopen zal de wegel minstens een week afgesloten zijn", zegt schepen van openbare werken Koen Mettepenningen (CD&V).

De Buntwegel is een bekend begrip bij de Hammenaar en heel wat wandelaars en joggers passeren er dagelijks. In het voorjaar werd er echter opgemerkt dat de wegel aan het verzakken was en zich in slechte staat bevond. “Dit zorgde voor een hele gevaarlijke situatie voor de wandelaars en joggers daar", aldus de schepen. “Het is een van de mooiste plekjes van Hamme en lokt dus logischerwijs veel volk. In April en Mei van dit jaar voerden we tijdelijke herstellingen uit, maar de situatie is intussen opnieuw slechter waardoor een gespecialiseerde firma nu de werken doet", klinkt het.

Met de gemeente werd er op aangedrongen om de werken snel te laten starten. Om alles veilig te laten verlopen is de Buntwegel volledig afgesloten. “Joggers en wandelaars moeten dus even op hun tanden bijten en een andere richting uitwandelen", zegt Mettepenningen. “Het pad zal ongeveer tien dagen lang afgesloten blijven. Daarna kan iedereen weer gebruik maken van dit mooie stukje natuur.”