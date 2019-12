Bruin water (hopelijk) verleden tijd in Kastel, Farys plant volledige vernieuwing van waterleiding Nieuwe leidingen gepland over traject van 1,7 kilometer. Koen Baten

07 december 2019

13u14 0 Hamme Goed nieuws voor de inwoners van Kastel, deelgemeente van Hamme. Al jarenlang stroomt er bij de inwoners bruin water door de kranen door slechte leidingen. Deze week zou er een spoeling uitgevoerd worden om de leidingen schoon te maken en het probleem op te lossen, maar de spoeling werd zelf niet uitgevoerd omdat de watermaatschappij zag dat de leidingen te slecht waren. “Wat de bewoners en wij al jaren vragen is een nieuwe leiding en deze komt er nu", zegt schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen.

Het probleem in Kastel sleept al jaren aan en werd al meermaals aangekaart bij de gemeente. Het bruine water dat door de keukenkranen loopt zorgde dikwijls voor een punt van discussie. De lokale bakker plaatste zelf een filter om het water proper te krijgen. Verschillende bewoners konden geen gewoon bad nemen zonder dat het water bruin kleurde. De bruine kleur werd veroorzaakt door roest dat los kwam van de buizen. Schadelijk is het niet, maar het oogt niet echt smakelijk.

In de nacht van drie op vier december afgelopen week zou Farys eindelijk actie ondernemen in Kastel om de bruine kleur weg te krijgen. Ze zouden de leidingen een grondige spoeling geven met een product die de bruine kleur zou moeten bestrijden. Hiervoor werd de waterleiding tijdelijk afgesloten ‘s nachts. Uiteindelijk gebeurde de spoeling zelf niet. “Toen ze een controle deden met de camera alvorens de spoeling te starten zagen ze dat de leidingen er te slecht aan toe waren”, aldus Mettepenningen. Bij de cameracontrole werd al snel duidelijk dat er door de spoeling meer problemen zouden kunnen optreden dan oplossingen.

Farys besliste daarop om meteen plannen te maken om de volledige leidingen te vernieuwen. De leidingen zullen vervangen worden door een nieuwe kunststofleiding. “Het project en het ontwerp wordt met voorrang opgestart en op korte termijn voorgesteld ter goedkeuring", klinkt het bij Farys. De gemeente is verheugd met deze beslissing. “Dit was voor ons de enige oplossing en wij waren al langer vragende partij om dit te doen. Wij willen de inwoners van Kastel niet in de kou laten staan en zo snel mogelijk met een oplossing komen.”

Wanneer de werken zullen starten is nog niet duidelijk. De schepen hoopt alvast dat deze kunnen beginnen in de loop van 2020. De werken zelf zijn heel ingrijpend en zouden volgens Farys 4 tot 6 maanden kunnen duren. “Het gaat over een traject van bijna twee kilometer”, zegt Mettepenningen. “Dit brengt natuurlijk heel wat met zich mee, maar het is nodig om eindelijk van dit probleem verlost te zijn", klinkt het.

De gemeente moet voor de werken niet op zoek naar extra budget. “Farys draagt uiteraard de volledige kosten van het hele project. Er zal natuurlijk wel hinder zijn door de werken, maar dit valt niet te vermijden. De watermaatschappij zal binnenkort ook een brief aan alle bewoners bezorgen met de nodige informatie", klinkt het. De bewoners reageren alvast voorzichtig positief en hopen dat het probleem snel van de baan zal zijn.