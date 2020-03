Breaking: Hollandse Party dan toch afgelast door strengere maatregelen Koen Baten

12 maart 2020

20u53 0 Hamme De Hollandse party in Hamme wordt dan toch afgelast door de strengere maatregelen tegen het coronavirus. Het feest ging eerst nog door met een beperkte capaciteit tot 800 feestvierders, maar de organisator laat nu zelf weten dat het feest niet door gaat dit weekend. “We kijken naar een nieuwe datum dit jaar, alle tickets blijven wel geldig", aldus Kevin De Graef.

De organisator vreesde dat het nieuws al een tijdje in de lucht hing, maar heeft nu toch de bevestiging gekregen. “Het is bijzonder jammer en een zware tegenvaller, maar we hopen er later dit jaar toch nog een feest van te maken”, klinkt het.

Hij hoopt volgende week afspraken te kunnen maken met de artiesten voor een nieuwe datum te plannen.