Brandweer opgeroepen voor grasbrand Koen Baten

30 juni 2019

13u13 0

In de Vrijboomstraat in Kastel aan jeugdhuis de Wijngaard werd de brandweer van Hamme deze middag opgeroepen voor een grasbrand. Deze was ontstaan in de tuin van het jeugdhuis. Hoe de brand kon ontstaan is op dit moment nog niet duidelijk, mogelijk speelde de warme temperaturen wel een rol. Het gebouw raakte zelf niet beschadig bij de brand en er vielen geen gewonden. De straat was wel even afgesloten voor alle verkeer tijdens de interventie.