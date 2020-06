Brandweer heeft smeulende vuilnisbak snel onder controle Koen Baten

01 juni 2020

16u31 1 Hamme Op het Achterthof in Hamme is deze namiddag een klein brandje ontstaan in een vuilnisbak achter de bibliotheek. Hoe het brandje is ontstaan is niet duidelijk. Uiteindelijk werd er geen schade aangericht en was alles snel onder controle.

Het was iets voor 16.00 uur wanneer het brandje werd opgemerkt in de vuilnisbak. Een brandweerploeg reed er naartoe en bij aankomst was de vuilnisbak aan het smeulen. Het brandje was snel onder controle en er werd geen schade aangericht.