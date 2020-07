Bowling in Hamme kent moeizame start na corona: “Recreatieve bowlers twijfelen soms om langs te komen” Koen Baten

07 juli 2020

09u34 0 Hamme Renaud Honhon baat twee bowlingcentra’s uit waaronder een in Hamme. Sinds enkele weken mocht hij opnieuw open en bowlers en biljarters verwelkomen, maar hij merkt dat er vaak nog wat terughoudendheid is of angst om te komen bowlen. “Wij ontsmetten alles zeer grondig na elk partijtje, maar je merkt wel dat sommigen er ook nog enorm hard mee bezig zijn”, aldus Renaud.

De bowlingzaak op het Kleinhulst in Hamme is sinds vier weken weer open, maar beleefde afgelopen weekend zijn eerste drukke weekend sinds de opening. “De eerste weken waren er heel wat doodse momenten waardoor we hier niemand over de vloer zagen. Heel wat mensen wisten ook niet dat wij terug open mochten gaan en hoe de regelgeving in elkaar zat”, vertelt Renaud. “Daarnaast zat er ook zeker de schrik in om langs te komen voor een gezellig partijtje bowling.”

Nochtans heeft de uitbater er alles aan gedaan om het veilig te laten verlopen. Hij bracht lijnen en pijlen aan op de grond, heeft plastic folie voorzien tussen de bowlingbanen en laat telkens een baan vrij om voldoende afstand te bewaren. “De ballen worden na een spel altijd ontsmet net als de stoelen en de locatie waar is gespeeld", klinkt het. “Er is dus absoluut geen reden tot angst”, klinkt het.

Renaud merkt vooral op dat het de recreatieve bowlers zijn die schrik hebben. “We organiseren hier ook tornooien en er zijn professionele bowlers die wel hun weg terug gevonden hebben. Vooral degene die hier voor ontspanning willen komen twijfelen. Er is zelf al eens een mama komen vragen of het veilig was voor hun kinderen om te komen bowlen", klinkt het.

De afgelopen drie maanden tijdens de verplichte sluiting waren ook zeer moeilijk voor de uitbater. “We zaten wel even met de handen in het haar, maar besloten toch om positief te blijven. We hebben dan enkele werken uitgevoerd als herstelling om alles weer klaar te maken", klinkt Renaud. “Wij willen echt iedereen wel een voldoende leuk bezoek geven zodat iedereen zich kan amuseren. De reacties tot nu toe zijn allemaal heel positief en begripvol, en wij hopen dit zeker zo te kunnen houden", klinkt het.