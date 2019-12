Bon’Ap maaltijdwinkel komt naar Hamme Koen Baten

03 december 2019

15u19 5 Hamme Vanaf morgen opent Bon’Ap zijn 28e winkel in Vlaanderen. Dit keer komt de maaltijdwinkel aan het nieuwe shopping center langsheen de Biezestraat in Hamme. Om hun opening te vieren zijn er van 4 december tot en met 7 december mooie promo’s en kunnen klanten proeven van het ruime aanbod.

Bon’Ap is een unieke winkelformule, dankzij de ondersteuning van de groep Meat&More. De keten is dan ook heel blij dat ze in Hamme een nieuw filiaal kan openen. Elke Bon’Ap heeft zijn gekende slagerijafdeling van Buurtslagers met dagvers vlees en charcuterie. De klant kan ook kiezen uit een uitgebreid traiteurassortiment, alsook handige on-the-go maaltijden zoals maaltijdsalades en broodjes.

We zijn er trots op dat Bon’Ap honderd procent geboren en getogen is in Oost-Vlaanderen. We willen dan ook onze stempel drukken op het Oost-Vlaamse landschap en gestaag verder bouwen aan ons lokaal verhaal", zegt William Ally, manager van Bon’Ap. Volgende maand opent er in de streek nog een nieuwe winkel, dit keer in Lebbeke.

Bon’Ap Hamme is ook nog altijd op zoek naar extra personeel. “Wij zoeken nog traiteurmedewerkers. Breng ons dus zeker een bezoekje tijdens de openingsdagen en wie weet werk jij binnenkort voor ons", klinkt het.