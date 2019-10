Boekenweekend lokt bekende namen naar Hamme en zorgt voor leuke interviews en workshops Koen Baten

12 oktober 2019

15u46 0 Hamme Op 19 en 20 oktober wordt het Jan Tervaert in Hamme opnieuw omgetoverd tot een boekenpaleis. Het boekenweekend staat dan opnieuw op het programma, dat elk jaar opnieuw een groot succes is en kan rekenen op enkele grote namen die langskomen. Ook talent uit Hamme zelf is aanwezig tijdens het weekend.

Het weekend is elk jaar een van de hoogtepunten in de gemeente, met interviews, optredens, workshops, enzovoort. Ook dit jaar zorgde de organisatie opnieuw voor enkele grote namen. Zo zal Jan Leyers op zaterdag ook afzakken naar de gemeente om er uitleg te komen geven over de boeken die hij schrijft.

Ook voor de jeugd is het weekend zeer belangrijk, en daarom wordt er ook voor hen ingespeeld op boeken. Hammenaar Do Van Ranst zal ook aanwezig zijn, net zoals Kirstin Vanlierde en Hilde Van Cauteren. Ook Herman Brusselmans, een van de bekendste auteurs en Hammenaar in hart en nieren zal aanwezig zijn zondag tijdens het boekenweekend.

Zaterdag start het boekenweekend om 14.00 uur en eindigt met de laatste sessie om 18.00 uur. Zondag 20 oktober starten de activiteiten al een uurtje vroeger om 13.00 uur. Alles gaat door in Jan Tervaert. Meer info over het boekenweekend kan je vinden op de website van het boekenweekend zelf via www.boekenweekend.be .