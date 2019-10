Boekenweekend kan rekenen op massale belangstelling Koen Baten

20 oktober 2019

13u15 0 Hamme Het boekenweekend in Hamme kon zaterdag op heel wat belangstelling rekenen in het CC Jan Vertaert. Al jarenlang is het weekend een vaste waarde dat heel wat volk lokt naar het centrum. Jeugdauteurs zoals Do Van Ranst uit Hamme konden op heel wat belangstelling rekenen.

Met tal van workshops, lezingen en haal wat andere activiteiten kon het boekenweekend op heel wat bezoekers rekenen. Ook vandaag nog worden er heel wat bezoekers verwacht die komen luisteren en een bezoekje brengen om in de boeken te snuisteren.

Tijdens het boekenweekend werd ook een uniek project voorgesteld door de nieuwe dienst Samenleving en gezin. Er werd ook aandacht geschonken voor het woord van mensen in armoede. Het project werd uitgevoerd door mensen die in armoede leven en gaat ook over hen. Ze brachten dit onder het teken van woorden, waar ze steun kunnen in vinden enzovoort.