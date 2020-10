Boekenweekend in Hamme afgelast omdat het organisatorisch niet mogelijk was door corona Koen Baten

13 oktober 2020

14u18 1 Hamme Er zal op 17 en 18 oktober dit jaar geen boekenweekend doorgaan in Hamme. Het weekend is al jaren een vaste waarde en zorgt elk jaar voor heel wat volk. De coronacrisis zorgde echter voor zoveel moeilijkheden dit jaar dat het organisatorisch niet rond te krijgen was. “Iedereen moest geregistreerd worden en zomaar rondlopen is ook niet mogelijk”, klinkt het.

De beslissing werd al een tijdje geleden genomen. “Het is met veel spijt in het hart dat we deze editie moeten cancelen”, zegt Koen Mettepenningen, voorzitter van de vzw Boekenweekend. “Het is altijd een komen en gaan en dan is het onmogelijk om iedereen te registreren. Ook rondneuzen in de vele boeken die er liggen is niet mogelijk en daarom hebben we besloten de editie niet te laten doorgaan.”

Uitstel is evenwel geen afstel en de editie van volgend jaar zal zeker doorgaan op 16 en 17 oktober 2021. “In tussentijd zullen we nog andere kleine initiatieven doen die wel mogelijk zijn, maar daar zullen we tijdig over communiceren”, klinkt het.