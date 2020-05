Boekenweekend 2020 wordt niet afgelast door coronavirus Koen Baten

21 mei 2020

10u17 1 Hamme Over heel Vlaanderen worden heel wat evenementenafgeschaft door het coronavirus. Het boekenweekend dat in oktober in Hamme plaatsvindt, wordt echter niet afgelast. “Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereiding voor het boekenweekend", zegt Koen Mettepenningen.

“Wij begrijpen dat er heel wat evenementen sneuvelen door het virus, maar wij willen met dit evenement te laten doorgaan toch wat perspectief bieden aan de sector en ons publiek”, klinkt het. Uiteraard houden de organisatoren er wel rekening mee dat er enkele maatregelen zullen opgelegd worden waaraan ze zich zullen moeten houden. “Daar hebben we natuurlijk alle begrip voor, maar het weekend is telkens een groot succes en heel wat boekenliefhebbers komen dan naar Hamme”, zegt Mettepenningen. “Wij willen perspectief bieden en een voorbeeld stellen dat het wel mogelijk is om dingen te organiseren, mits de nodige voorzichtigheid. Het bestuur van het boekenweekend heeft ook bijna unaniem beslist om hier voluit voor te gaan.”

Het weekend vindt plaats op 17 en 18 oktober.