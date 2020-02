Boek-kapelletjes van David Van Laere hebben meteen veel succes Koen Baten

10 februari 2020

12u05 0 Hamme David Van Laere uit Hamme heeft sinds enkele weken een nieuw concept gestart in Hamme. Hij maakt boekkapelletjes waar iedereen een boek in kan zetten dat door anderen gelezen wordt en daarna teruggeplaatst kan worden. “Het eerste kapelletje staat aan leefschool ‘het veertje’ en had meteen enorm veel succes”, zegt David.

David kwam enkele weken geleden met het idee om iets leuk te doen in Hamme voor de bewoners. Hij ontwierp een kapelletje waar boeken in kunnen gezet worden die door iedereen gelezen kunnen worden. Je ziet dit in andere gemeenten en steden ook opduiken, waardoor David besloot dit hier ook te lanceren. “Iedereen kan er een boek in zetten wanneer hij maar wil en een ander boek lezen en dit terugplaatsen”, klinkt het.

David startte meteen ook een Facebookpagina op waar heel wat positieve reacties op kwamen. “Het is een klein gebaar, maar erg doordacht. Ik wil de mensen terug een boek laten lezen”, zegt David. Het nieuws verspreidde zich snel, waardoor David nog een tweede kapelletje maakte. “Dit werd geplaatst op de speelplaats van een school en bevat kinderboeken voor de leerlingen. Wie weet komen er in de toekomst nog bij”, zegt David.