Bloemen worden geplaatst in gemeente Koen Baten

23 april 2020

17u13 0 Hamme Met enige vertraging is men in Hamme begonnen met de bloemen te plaatsen op verschillende pleinen en locaties. Op het Tweebruggenplein werden ze al geplaatst door de firma. De komende dagen zal ook de rest geplaatst worden. “Het is belangrijk in deze tijd om de omgeving wat te kunnen opfleuren”, zegt schepen Koen Mettepenningen.

Normaal gezien waren alle pleinen al bebloemd op dit moment maar door de crisis duurde het iets langer. De komende dagen zullen er echter bloemen voorzien worden op het Dorp in Moerzeke, aan het gemeentehuis en aan het Marktplein. “Het is een sombere tijd, maar wij hopen hiermee de bewoners toch weer wat kleur te laten zien in de gemeente", klinkt het.