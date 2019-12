BIN-netwerk geactiveerd na inbraakpoging in Landbouwstraat Koen Baten

04 december 2019

11u15 0 Hamme Het BIN-Netwerk in Hamme werd gisterenavond opnieuw geactiveerd bij een inbraak in de Landbouwstraat in Hamme. Sinds de opstart van het netwerk werd er al verschillende keren gewaarschuwd en kon men zelf al twee verdachten oppakken.

De inbraak gebeurde rond 19.45 uur in de Landbouwstraat. Achteraan een poortje in de tuin was er schade en het raam werd ook geforceerd. De daders zijn waarschijnlijk gevlucht zonder buit en werden opgeschrikt door een alarm.

De daders konden ontsnappen en er is geen omschrijving van de personen.