Exclusief voor abonnees Biljartvlakke gemeente is thuisbasis van ‘De Berghut’: "Vanuit heel Vlaanderen komen ze naar hier" Lieke D'hondt

29 augustus 2019

09u41 0 Hamme De meeste winkels vinden we in winkelstraten of winkelcentra, maar sommige ondernemers kiezen bewust of toevallig voor een unieke en op het eerste gezicht bijzondere locatie voor hun zaak. De Berghut is zo'n winkel. Gespecialiseerd in alles wat met bergen te maken heeft, maar wel in het vlakke Waasland. "Als je voldoende gespecialiseerd bent, komen er klanten van over heel Vlaanderen."

Wie op expeditie vertrekt naar pakweg Nepal, gaat vaak eerst op expeditie naar De Berghut in Hamme. Al 23 jaar houden Rudi Bollaert en zijn vader Georges de winkel open in de Plezantstraat. Onlangs kwam ook Rudi's dochter Nina erbij. "Mijn ouders hadden vroeger een kruidenierszaak in Hamme", vertelt Rudi. "Toen de ring rond Hamme werd gelegd, verloren ze een groot deel van hun cliënteel en kreeg de zaak het moeilijk. Mijn hobby was op dat moment klimmen en zo zijn we op het idee gekomen om een bergsportwinkel te openen. We hebben eerst een tijdje de twee winkels open gehouden. De Berghut bevond zich toen schuin tegenover de kruidenierszaak, in een ruimte waar het bier en leeggoed werd opgeslagen. Na verloop van tijd groeide de zaak en zijn we gestopt met de kruidenierszaak."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis