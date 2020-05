Biezestraat opgeschrikt door ontplofte gasfles in veranda Nele Dooms

04 mei 2020

17u54 2 Hamme De bewoners van de Biezestraat in Hamme werden maandagnamiddag opgeschrikt door een kleine ontploffing. In de veranda van een rijwoning in deze straat kwam een gasfles tot ontploffing. Er vielen geen gewonden.

Deze feiten speelden zich af rond 16.30 uur. Bewoners van de Biezestraat hadden een rookontwikkeling opgemerkt in een rijwoning en hadden de brandweer gewaarschuwd. De bewoners van het huis zelf hadden eerst niets in de gaten. Maar kort daarop schrikte een knal de hele buurt op. De kleine ontploffing werd veroorzaakt door een gasfles die in de veranda stond.

Door de ontploffing van de gasfles vielen enkele dakpannen van de woning naar beneden. Er ontstond ook een scheur in een gevel. Ook de veranda zelf liep wat schade op. De bewoners zelf raakten niet gewond bij de ontploffing. De brandweer deed een grondige controle van het huis en ruimde de losgevlogen brokstukken op. Het is niet duidelijk of de woning nog betreden kan worden.