Bib week lang gesloten tijdens overschakeling op nieuw systeem Koen Baten

26 september 2019

11u16 0 Hamme D e bibliotheek van Hamme zal, net zoals alle andere bibliotheken in Vlaanderen, een week lang gesloten zijn. Tussen 30 september en 11 oktober wordt er namelijk een eengemaakt systeem geïnstalleerd dat de dienstverlening een pak aantrekkelijker moet maken.

De bibliotheek van Hamme zal met negen andere bibliotheken samenwerken en een zelfde tarief en uitleentermijn hanteren. Je zal ook meer boeken of cd’s gelijktijdig kunnen ontlenen. Je zal die in de toekomst ook langer kunnen ontlenen. De uitleentermijn zal vier weken bedragen en je kan ook twee maal verlengen voor drie weken.

Het aanvragen van een titel uit een andere bibliotheek zal voortaan drie euro kosten, het reserveren van een boek een euro. Lid worden van de bibliohteek blijft wel gratis, net als het ontlenen van materialen.

Tijdens de sluitingsperiode kan je niets ontlenen. De bibliotheek is opnieuw open vanaf 11 oktober. In Hamme zijn er ook nog enkele uitzonderlijke openingsmomenten, zoals op woensdag 2 oktober voor het voorleesuurtje om 15.00 uur. Woensdag 2 en donderdag 3 oktober is er ook van 14 tot 20 uur een verkoop van materialen om plaats te maken voor nieuwe titels.

Op woensdag 9 oktober is er een gratis schaakles om 14 uur en ‘s avonds vindt er een workshop plaats voor ouders en grootouders die hun kind of kleinkind willen laten lezen op een leuke manier. Deze start om 19.30 uur.