Bestuurster zoekt getuigen van aanrijding op parking Colruyt Koen Baten

25 juni 2019

11u53 11 Hamme Op de parking van de Colruyt in Hamme is maandagmiddag tussen 12 en 13 uur een Opel aangereden. Het voertuig liep zware schade op aan de flank en de spiegel. Ook een ruit van de auto sneuvelde bij de aanrijding. De bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt, pleegde daarna vluchtmisdrijf en liet geen briefje achter.

De eigenaar van de Opel plaatste een oproep op sociale media naar mogelijke getuigen. “Ik hoop dat er iemand iets gezien heeft, want de schade is ontzettend groot”, klinkt het. “Ik zal ook zelf bij Colruyt nog eens informeren of ze camera’s hebben. Het lijkt mij dat het met een vrachtwagen of een hoger voertuig moet gebeurd zijn.”

Wie iets gezien heeft, mag altijd contact opnemen met de politiezone Hamme/Waasmunster.