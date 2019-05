Bestuurster vergeet op eerste dag van rijverbod dat ze niet meer mag rijden en wordt betrapt achter stuur Koen Baten

28 mei 2019

14u29 2 Hamme Ayse D. uit Hamme moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank van Dendermonde verantwoorden nadat ze vorig jaar door de politie achter het stuur werd betrapt terwijl ze net de eerste dag van haar rijverbod was ingegaan. De vrouw houdt vol dat het een vergissing was en dat ze was vergeten dat haar rijverbod die dag in ging.

“De vrouw blijkt niet goed te beseffen wat een rijverbod inhoudt", aldus het Openbaar Ministerie. “Ze vroeg zelf aan de politie of ze haar geen waarschuwing konden geven en het voor een keer zo laten", klinkt het. D. zelf blijft volhouden dat ze was vergeten dat haar rijverbod inging, maar leverde wel een week te vroeg haar rijbewijs in in Antwerpen. “Ik ben het een week vroeger gaan afgeven en daar zeiden ze dat ik nog mocht verder rijden tot volgende week, maar dan was ik de dag uit het oog verloren", verklaarde D. “Alles berust op een vergissing en ik vind het jammer dat de agenten mij toch hebben meegenomen naar het politiebureau”, klinkt het.

De vrouw kreeg voor het negeren van haar rijverbod een boete van 4.000 euro opgelegd en zes maanden rijverbod. Ze zal ook alle examens moeten afleggen, alvorens ze weer achter het stuur kan kruipen.