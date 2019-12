Bestuurster slipt met wagen van Bpost op glad wegdek en knalt tegen gevel Koen Baten

05 december 2019

07u12 24 Hamme In de Roggemanstraat in Moerzeke is vanochtend een bestuurster van Bpost met haar wagen tegen een gevel geknald dat ze de controle verloor over haar stuur. Vermoedelijk reed ze over een gladde plek op de weg waardoor ze haar wagen niet meer onder controle kon houden. De gevelsteen schoof enkele centimeters op na de knal.

Het ongeval gebeurde kort voor 6.00 uur vanmorgen. Een vrouw die voor Bpost werkt was met haar bestelwagen bezig de post aan het uitdelen in de Roggemanstraat toen ze plots de controle verloor. Ze knalde met haar bestelwagen tegen de gevel van een woning en kwam dwars op de rijbaan terecht. De vrouw raakte gewond bij het ongeval en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

De brandweer kwam ook ter plaatse en deed een eerste controle van de woning. Die liep schade op, maar het zou enkel om de gevelsteen buiten gaan die over de hele lengte enkele centimeters is opgeschoven. De bewoners werden gewekt door een luide knal. De post werd overgeladen in een nieuwe bestelwagen die de bedeling zal verder zetten. De andere bestelwagen is rijp voor de schroothoop.