Bestuurder knalt tegen boom en komt in gracht terecht Koen Baten

05 juni 2019

23u44 0

Op de Zogsebaan in Hamme is deze avond een bestuurder met zijn wagen tegen een boom geknald en in de gracht terecht gekomen. Op het moment van het ongeval was er een hevige regenval die gepaard ging met onweer. Mogelijk speelden de weersomstandigheden een rol bij het ongeval. De bestuurder verloor plots de controle , raakte de boom en kwam daarna met zijn neus in de gracht terecht. Het voertuig liep aanzienlijke schade op, maar er vielen geen gewonden. De wagen werd getakeld, maar de verkeershinder bleef relatief beperkt.