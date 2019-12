Bestelwagen botst tegen bekend standbeeld ‘De Spinner’ Koen Baten

02 december 2019

12u24 0 Hamme In de Museumstraat in Hamme is deze ochtend rond 6.30 uur het standbeeld van ‘De Spinner' vernield bij een verkeersongeval. Een bestelwagen reed er tegen het beeld aan waardoor het van zijn sokkel viel. Het beeld zelf liep heel wat schade op. “We gaan met de gemeente kijken of we het beeld kunnen herstellen", zegt schepen Jan De Graef (N-VA).

De bestuurder die het ongeval voor had verwittigde zelf de politie. Zij zijn een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval. Het standbeeld, dat de naam ‘De Spinner' kreeg, is een verwijzing naar de spinnerij Le Lis waar vroeger heel wat volk werkte. “Het beeld stond er sinds 2010 en werd gemaakt door Roger van Kerschaver", zegt De Graef. “Door de aanrijding is er heel wat schade. Het zware bronzen beeld werd intussen overgebracht naar onze gemeentediensten waar we zullen kijken hoe we de herstelling kunnen aanpakken", klinkt het.

Het beeld heeft een speciale betekenis voor Hamme en de streek daar en moet dus zeker op zijn plaats terug komen. “Het is echt wel onze bedoeling om het standbeeld daar terug te plaatsen", besluit de schepen.