Beklaagden voor de rechter na mogelijke straatrace die eindigt in crash Koen Baten

12 mei 2020

15u01 2 Hamme Hielden D.V.H en J.I op 9 april 2018 een straatrace op de N446 in Hamme-Zogge of niet? Dat is de vraag die de politierechtbank in Dendermonde moet beantwoorden. V.H. crashte er toen met zijn auto tegen een elektriciteitspaal en ging over de kop waarna hij terecht kwam in een wei. Hij raakte zwaargewond. De pick-up die toen vlak voor hem reed, stopte niet en reed weg van het ongeval.

Het zware ongeval gebeurde rond 20 uur ‘s avonds op de drukke steenweg tussen Hamme en Waasmunster. De jongeman was met zijn voertuig richting Waasmunster aan het rijden toen het in een bocht fout ging en hij een stevige ruk gaf aan het stuur waardoor hij een betonnen elektriciteitspaal ramde en daarna over de kop ging en in een weide terecht kwam.

De bestuurder zelf verklaarde kort daarvoor dat hij een inhaalmanoeuvre aan het doen was. “Voor mij reed een pick-up die ook aan het inhalen was waardoor ik besloot deze te volgen”, klinkt het. “Toen ik het manoeuvre deed ging het voertuig dat ik aan het inhalen was plots naar links waardoor ik aan mijn stuur trok en crashte in de wei”, verklaarde V.H. De pick-up die toen voor hem reed, vlamde met hoge snelheid verder en stopte niet. “Ik had nog een afspraak en zag dat er al enkele personen waren gestopt”, aldus de bestuurder van de pick-up.

Verschillende getuigen spraken dinsdag in de rechtbank over de hoge snelheid van beide voertuigen. Politierechter Peter D’Hondt vroeg zich dan ook af of de twee niet aan het racen waren, maar dat ontkenden ze. De rechtbank zal op 9 juni uitspraak doen in de zaak.